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19 Mar 2024 - 16:43- Asayiş G:

Çocukken cinsel istismara uğradığını iddia etmişti, Yaşlı adamın ölümünde mahkemeden yeni karar

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Gölcük ilçesinde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddia ettiği yaşlı adamı döverek öldüren sanık, "Cezaevinden çıkınca kendime iş bulacağım. Umudumu kesmedim. Gelecek için her zaman bir planım var" dedi. Mahkeme heyeti, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için sanığı Adli Tıp Kurumuna sevk etti.

Çocukken cinsel istismara uğradığını iddia etmişti, Yaşlı adamın ölümünde mahkemeden yeni karar mask
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Olay, 27 Haziran saat 06.00'da Değirmendere Salı Pazarı girişinde meydana geldi. Olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç. (24), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir K'ye defalarca demir çubukla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CEZAEVİNDEN ÇIKINCA KENDİME İŞ BULACAĞIM"

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan T.Ç'nin, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanığın daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve tedavisine ilişkin evrakların mahkemeye geldiği görüldü.

Savunması için söz hakkı verilen T.Ç., "Daha önce ifade ettiğim gibi 13 yaşında maktul tarafından tecavüze uğradım. Olay anında madde etkisindeydim. Şakir'i görünce bana yine istismar edeceğini düşünerek madde etkisiyle hareket ettim. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Cezaevinden çıkınca kendime iş bulacağım. Umudumu kesmedim, gelecek için her zaman bir planım var. Dışarı çıktığımda en ufak olaya karışırsam bana en ağır cezayı verin" diye konuştu.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine, tutukluluk halinin devamına da karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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19 Mar 2024 - 16:43 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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