3 hükümlü yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları ile ‘Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapisle aranan M.A, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 2 ay 10 gün hapisle aranan C.D. ve ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.İ. yakalandı. M.A. ve C.D. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. M.İ. ise adliyeye sevk edilecek
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Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.