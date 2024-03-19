3 hükümlü yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları ile ‘Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapisle aranan M.A, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 2 ay 10 gün hapisle aranan C.D. ve ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.İ. yakalandı. M.A. ve C.D. adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. M.İ. ise adliyeye sevk edilecek

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Kaynak: Haber Merkezi