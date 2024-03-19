Körfez GB ile Karamürselspor’un BAL için umut maçıydı

Bu sezon Süper Amatör Lig’de kalite çok düşüktü.

26 takımlı Süper Lig’de kaliteden de bahsetmek doğru olmazdı.

Normal sezonda çok iyi maçlar izleyemedik.

Herkes gibi, bende Play-Off maçlarını merakla bekliyordum.

Gruplarında ilk üç sırayı alan 6 takımın mücadele edeceği Play-Off maçlarında 3. hafta geride kaldı.

Geçtiğimiz hafta sonunda dördüncü maçlar oynandı.

Dördüncü haftanın en kritik maçlarından biri de Körfez GB ile Karamürselspor arasındaydı.

Play-Off’un ilk üç haftasındaki görüntü, hiçbir takımın ligi alıp götürecek bir performansa sahip değildi.

Takımlar çok dengeliydi.

Karamürselspor, oynadığı ilk üç maçtan beraberlikle ayrıldı.

Körfez GB ise ilk maçında evinde Darıca Türkeli Gençlikspor’u 2-0 yendi. Sonraki iki maçından yenilgi ile ayrıldı.

Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maç öncesinde iki takımında 3’er puanı vardı.

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Süper Lig’de ilk yılını yaşayan Körfez GB, grubunu ikinci sırada bitirip, Play-Off’a çıktı.

Haluk Kaya yönetimindeki Kırmızı-Beyazlı ekip, müthiş bir çıkış yaparak, üç yılda 2.Küme’den Süper Lig’e yükseldi. Süper Lig’de de Play-Off maçları oynama hakkını kazandı.

Bu o kadar kolay değildi.

Bundan dolayı Körfez GB yönetimi ve teknik sorumlusu Haluk Kaya’yı kutluyorum.

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Maça gelince…

Körfez GB, normal sezondaki kadrosuna 3-4 isim takviye yaptı.

Doğantepespor’da oynayan forvet oyuncusu Umut Doğan, Sırrıpaşa FK ve Tütünçiftlikspor forması da giyen kanat oyuncusu Okan Kaçak önemli oyunculardı.

Körfez GB, Karamürselspor maçına Nebi Azık, Fatih Berber, Hasan Şahin, Ömer Güncü, Emre Şahin, Ömer Faruk Yıldız, Yunus Şahin, Baran Perk, Okan Kaçak ve Umut Doğan on biri ile çıktı.

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İlk üç maçında mağlup olmayan Karamürselspor ise gol atmakta zorlanan bir takımdı.

Aslında kadrosunda Kocaelispor’un eski futbolcusu Rıza Altıntaş ile kanat oyuncusu Hüseyin Akçay gibi çok önemli oyuncuları var.

Rıza Altıntaş, ilk maçta Bağdatspor karşılaşmasında kırmızı kart gördü.

Hüseyin Akçay ise sakatlandı.

Eğer Hüseyin Akçay sakatlanmasaydı, bu Play-Off’un yıldızı olabilirdi.

Karamürselspor’da kadrosuna Play-Off öncesi takviye yaptı.

Bu oyunculardan Arslanbey GB’den bildiğimiz Eray Gençbay ve Muhammet Yalçın, Yuvacıkspor ve Başiskele Belediye takımlarında oynayan Muhammet Tanrıverdi de vardı.

Karamürselspor da, Mehmet Öztürk, Mert Varol, İbrahim Demirer, Dilges Tangüner, Ahmet Seyfi, Sezgin Bektaş, Muhammet Yalçın, Eren Katkay, Muhammet Tanrıverdi, Emre Kar ve Eray Gençbay on bire ile sahadaydı…

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Maçın ilk bölümlerinde Körfez GB daha iyi başladı.

Özellikle sol kanatta Okan Kaçak, çok etkiliydi, onun getirdiği toplarda tehlikeli oldular.

Sağ çizgide Baran Pek aynı etkiyi gösteremedi.

Derince Birlikspor’da izlediğim, beğendiğim orta saha oyuncusu Ömer Faruk Yıldız topları biraz daha iyi kullansa, hücumda da daha çok pozisyon bulabilirlerdi. Orta sahada Ozan Güneş yalnız kaldı.

Körfez GB, iyi başladığı maçta kalesinde şok bir gol gördü.

Emre Şahin, yan topta kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü.

Bu gol biraz dengelerini bozdu.

Forvette en etkili oyuncuları Nihat Sonsöz sakattı, yeni transferi stoper Ozan Albayrak da yoktu.

Körfez GB’nin kadrosu, diğer takımlara göre daha zayıf ve alternatifi yok…

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Karamürselspor, Play-Off’ta ilk üç maçta 2 gol atıp, 2 gol yemişti.

Bu maçta da öne geçince, daha maçın ilk yarısında çok adamla hücumu düşünmedi.

İlk yarıda ileride Eray Gençbay vardı. İkinci yarının hemen başında oyuna Rıza Altıntaş ile Behlül Civelek girdi.

Bu değişikliklerden sonra hücum hattında biraz daha hareketlerse de organize ataklar geliştiremediler.

İki takım içinde oyun vasatın üzerine çıkamadı.

Bir hafta önce Bağdatspor-Beylikbağıspor maçını izledim.

O maçla, bu karşılaşma arasında çok fark var.

Maçın ilk dakikasından itibaren oyun çok sık durdu, tempo düşüktü.

Belki de bunun etkisi vardı.

Bunda maçın hakemi Yunus Emre Bulut’un yönetimi de etkili oldu.

Yunus Emre Bulut’u çok yetersiz gördüm…

3’er puanlı iki takımın maçında kazanan BAL umutlarını gelecek haftalara taşıyacaktı.

Karamürselspor, golü erken bulup, deplasman takımı gibi oynadı.

Bu futbol ileriki haftalarda onlara ilk iki şansını getirir mi, bunu söylemek zor.