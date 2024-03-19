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iPhone 17'nin ekranı sızdırıldı

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Apple'ın gelecek yıl piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 için yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre ABD'li teknoloji devi iPhone 17 modellerinden itibaren cihazlarında yansıma önleyici ekran kullanacak. Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak, nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

iPhone 17'nin ekranı sızdırıldı mask
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Apple'ın gelecek yıl piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 ile ilgili bir özellik sızdırıldı.

Weibo'nun haberine göre,  ABD'li teknoloji devinin iPhone 17 modellerinde çizilmeye karşı dayanıklı ve yeni bir yansıma önleyici ekran kullanacağı öne sürüldü.

Böylelikle yeni iPhone modelleri çizilmelere ve hasarlara karşı daha dirençli hale gelecek.

YANSIMA ÖNLEYİCİ EKRAN NEDİR?

Anti-Reflective olarak da adlandırılan yansıma önleyici ekran, ekranınızdaki yansımaları azaltarak daha net ve parlak bir görüntüleme deneyimi sunar.

Bu işlev, özellikle parlak ışıklar altında veya doğrudan güneş ışığında ekranınızı kullanırken faydalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, ABD

19 Mar 2024 - 16:58 - Teknoloji Bilim --- Okunma

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