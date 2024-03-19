iPhone 17'nin ekranı sızdırıldı

Apple'ın gelecek yıl piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 ile ilgili bir özellik sızdırıldı.

Weibo'nun haberine göre, ABD'li teknoloji devinin iPhone 17 modellerinde çizilmeye karşı dayanıklı ve yeni bir yansıma önleyici ekran kullanacağı öne sürüldü.

Böylelikle yeni iPhone modelleri çizilmelere ve hasarlara karşı daha dirençli hale gelecek.

YANSIMA ÖNLEYİCİ EKRAN NEDİR?

Anti-Reflective olarak da adlandırılan yansıma önleyici ekran, ekranınızdaki yansımaları azaltarak daha net ve parlak bir görüntüleme deneyimi sunar.

Bu işlev, özellikle parlak ışıklar altında veya doğrudan güneş ışığında ekranınızı kullanırken faydalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi