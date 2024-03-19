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PlayStation 5 Pro sızdırıldı

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Sony'nin oyun konsolu PlayStation 5'in Pro sürümünün özellikleri sızdırıldı. Çıkış tarihi de duyurulan konsolun standart PS5 sürümünden yaklaşık yüzde 45 daha hızlı olması bekleniyor.

PlayStation 5 Pro sızdırıldı mask
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Sony, oyun konsolu PlayStation 5'in slim versiyonunu geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

Oyunseverler Pro sürümünün ne zaman geleceğini merak ederken, henüz resmi bir açıklama olmasa da PlayStation 5 Pro'nun bazı özellikleri sızdırıldı.

Moore's Law is Dead isimli YouTube kanalı, PS5 Pro'nun bazı özelliklerini kapsayan ayrıntıları ortaya çıkardı.

Sızdırılan bilgiler arasında PlayStation 5 oyunlarının Pro sürümünde daha yüksek çözünürlük ve kare hızı desteği alabileceği belirtildi.

YÜZDE 45 DAHA HIZLI, IŞIN İZLEME İSE PS5'İN DÖRT KATI!

Ayrıa PS5 Pro'nun işleme gücü açısından standart PlayStation 5'ten yaklaşık yüzde 45 daha hızlı olacağı ve ışın izlemenin standart PS5'e kıyasla iki ila dört katı kadar büyük destek alacağı öne sürüldü.

Ayrıca standart PlayStation 5'te 10,28 teraflop bulunurken, yeni sürüm PS5 Pro'da ise bu sayının 33,5 olacağı kaydedildi.

8K ÇÖZÜNÜRLÜĞE KADAR DESTEK

Sony, "PlayStation Spectral Super Resulation" adlı yeni bir teknoloji sayesinde 8K çözünürleğe kadar destek verebilecek makine öğrenimi için özel mimarı ve PlayStation makine öğrenimi geliştiriyor.

PLAYSTATİON 5 PRO, PS5 PRO NE ZAMAN GELECEK, NASIL OLACAK?

Doğal olarak, resmi olarak teyit edilmiş hiçbir şey olmadığı için, bunlar yüz değerinde ve müjdeli gerçek olarak alınmamalıdır.

Ancak sızıntılara göre PS5 Pro konsolu 2024'ün sonlarında piyasaya sürülecek. 

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni

19 Mar 2024 - 17:01 - Teknoloji Bilim --- Okunma

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