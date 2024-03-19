İzmit’te vatandaş döviz bürolarına gitti

DÖVİZ VE ALTINA DÖNDÜREREK YATIRIM YAPIYOR

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı devam ederken 1 Dolar 32,34 lira, 1 Euro ise 35,13 lira oldu. Gram altın 2 bin 238 TL’den satıldı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar İzmit’te döviz bürolarına giderek dolar, euro ve altın aldı. Kuyumcu Hakan Ekinci vatandaşların yatırım yaptığını belirterek, “Bu aralar çok yoğunuz, aslında son dönemde bir yoğunluk var. Artık insanımız elindeki Türk Lirası’nı döviz ve altına döndürerek yatırım yapıyor.” dedi.

DOLARIN 38 TL’Yİ GÖRECEĞİ SÖYLENİYOR

Doların yılsonunda 38 lirayı göreceğini ifade eden Hakan Ekinci, “Bugünlerde döviz ve altın alan vatandaşımızın sayısı fazla, 10 müşteriden 8’i alım yapıyor 2’si ise satış yapıyor. Uzmanlar seçimden sonra, yılın üçüncü çeyreğinde altın ve dövizin yükseleceğini söylüyor ama bugün geldiğimiz noktada çok yüksek. Dolar yükseldikçe tüm para birimlerinin değeri Türk Lirası karşısında yükseliyor. Dolar’ın yılsonu 38 TL’yi göreceği söyleniyor. Yanı yüzde 10’luk bir artış. Gram altında ise rakamın 3 bin TL bulacağı uzman isimlerce ifade ediliyor. Bugüne kadar uzmanların söylediği tuttu” diye konuştu.