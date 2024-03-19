İzmit’te vatandaş döviz bürolarına gitti

DÖVİZ VE ALTINA DÖNDÜREREK YATIRIM YAPIYOR
Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı devam ederken 1 Dolar 32,34 lira, 1 Euro ise 35,13 lira oldu. Gram altın 2 bin 238 TL’den satıldı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar İzmit’te döviz bürolarına giderek dolar, euro ve altın aldı. Kuyumcu Hakan Ekinci vatandaşların yatırım yaptığını belirterek, “Bu aralar çok yoğunuz, aslında son dönemde bir yoğunluk var. Artık insanımız elindeki Türk Lirası’nı döviz ve altına döndürerek yatırım yapıyor.” dedi.
DOLARIN 38 TL’Yİ GÖRECEĞİ SÖYLENİYOR
Doların yılsonunda 38 lirayı göreceğini ifade eden Hakan Ekinci, “Bugünlerde döviz ve altın alan vatandaşımızın sayısı fazla, 10 müşteriden 8’i alım yapıyor 2’si ise satış yapıyor. Uzmanlar seçimden sonra, yılın üçüncü çeyreğinde altın ve dövizin yükseleceğini söylüyor ama bugün geldiğimiz noktada çok yüksek. Dolar yükseldikçe tüm para birimlerinin değeri Türk Lirası karşısında yükseliyor. Dolar’ın yılsonu 38 TL’yi göreceği söyleniyor. Yanı yüzde 10’luk bir artış. Gram altında ise rakamın 3 bin TL bulacağı uzman isimlerce ifade ediliyor. Bugüne kadar uzmanların söylediği tuttu” diye konuştu.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ford Thames - Yılsonu kayseriyi. Değil duzceyi gorur
Ben Ekonomistim - Arkadaşım hiç kafanız çalışmıyor .Faizler yüzde 50 seviyesinde, bugün dolar aldığınızda bu doların yüzde 50 üzeri kazanç sağlamanız lazım ki paranızı değerlensin .Faizlerin yüksek olduğu yanlış ekonomi politikasından dönüldüğü bungünlerde dövizin geçmişteki gibi atak yapmasını beklemek hayalcilik .Dolar evet bir miktar daha artacak fakat sert artışlar beklemek yanlış.Faiz altı ,enflasyon altı bir artış olacak dövizde.Bu endişeniz yersiz.Tl ye güvenin bu dönemde.reel anlamda değerlenecek eğer doğru politikalar ve Mehmet Şimşek ile devam edilirse.Bütün bunları bir muhalif olarak söylüyorum
Sanberk 41 - Ekonomiyi bilmediğiniz nasılda belli
Cano - Allah bunlardan kurtarsın kral
Sacit Babuna - önüne gelen ekonomist olmuş..
Seher - Dolar yıl sonu 38 mi olacakmış hiç gülesim yoktu 32 yi ikiyle carpmayalim
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.