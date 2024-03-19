Kösemen’in cezasına itiraz edilecek

15 MAÇ ALMIŞTI

Geçtiğimiz Pazar günü oynana ve Kocaelispor’un 2-1 mağlup olduğu Tuzlaspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Kösemen’e 15 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasına karar vermişti. Kocaelispor Kulübü Kösemen’in cezasında indirim uygulanması için tahkime gidecek. Davit Skhirtladze ve Oğuz Ceylan’a en alt sınırdan ceza verildiği için iki futbolcunun cezasına itiraz edilemeyecek.

Kaynak: SPOR SERVİSİ