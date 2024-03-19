Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
19 Mar 2024 - 17:49- Gündem G:

TOKİ'den, Kocaeli'deki anahtar teslim törenine ilişkin açıklama

ABONE OL Google News Sayfamız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bazı basın yayın organlarında, "Kocaeli'deki TOKİ anahtar teslim töreni sonrası olumsuz tepkiye neden olabilecek bir olay yaşandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TOKİ'den, Kocaeli'deki anahtar teslim törenine ilişkin açıklama mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TOKİ'den " Kocaeli'de gerçekleştirilen anahtar teslim töreni sonrası TOKİ yöneticileri ve hak sahipleri arasında olumsuz tepkiye neden olabilecek olay yaşandığı yönündeki haberlere" ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İzmit Sekbanlı-Sepetçi Proje Alanı 2. Bölge 747 Konut Projesinde yer alan konutların 8 Ocak-16 Şubat 2024 arasında hak sahiplerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, 18 Mart'ta bu konutlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla anahtar teslim töreni düzenlendiği, tören öncesinde TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un hak sahipleri ve site yönetimi temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

KARALAMA KAMPANYASI...

Açıklamada, burada hak sahiplerinin talep, ihtiyaç ve sorunlarının dinlediği ve çözüm yollarının konuşulduğu belirtildi. Görüşmede, TOKİ Başkanı Bulut'un hak sahiplerinin şikayetlerinin yerinde tespit edilerek en geç bir hafta içinde giderilmesine yönelik çalışmaların başlatılması talimatı verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Haberde adı geçen vatandaşımızla TOKİ Başkanı arasındaki diyaloğun yer aldığı videodan da anlaşılacağı üzere TOKİ Başkanımız şahsi cep telefonunu da bu vatandaşımıza vererek sorunun bir hafta içinde çözülmemesi durumunda kendisini aramasını istemiştir. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan habere konu edildiği şekilde olumsuz olay yaşanmadığından, bu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Törenin sonuna doğru hak sahibi olup olmadığı belli olmayan şahısları toplamak suretiyle provokasyon amaçlı hareket eden grup, olaya müdahale etmeye çalıştığından, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için tören alanından uzaklaştırılmıştır." Açıklamada, TOKİ yöneticilerine yönelik kanıta dayalı olmadan "karalama kampanyası" yürütüldüğü aktarılarak, TOKİ yöneticileri ve personelinin "verdikleri emekler karşılığında asılsız iddialara" maruz kalmasının üzücü olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

# İzmit Sekbanlı-Sepetçi Proje Alanı, TOKİ, TOKİ anahtar teslim, Kocaeli, ifade, İzmit, sosyal, hafta, çevre

19 Mar 2024 - 17:49 AA Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.262.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çayırova Gençlik Merkezi’nin kurdelesi kesildi mask
Çayırova Gençlik Merkezi’nin kurdelesi kesildi
İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı mask
İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı
Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan bilgi yarışması düzenliyor mask
Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan bilgi yarışması düzenliyor
Başkan Büyükakın’dan sağlık çalışanlarına; “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” mask
Başkan Büyükakın’dan sağlık çalışanlarına; “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin”
Kocaman: "Ramazan paylaştıkça güzelleşiyor" mask
Kocaman: "Ramazan paylaştıkça güzelleşiyor"
Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor mask
Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL