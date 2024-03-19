Her gün fabrikanın bölgede yaşayan insanları zarar verdiğini belirten vatandaşlar, “Talaş tozları, havaya salınan su buharı, fabrikanın filtreleme sisteminin neredeyse yok olmasına kimse ses çıkarmıyor. Biz burada üretim yapılmasın demiyoruz. Üretim insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tüm önlemler alınarak yapılmalı. Karbon ayak izini azaltmak, iklim değişikliğine karşı önlem almak için büyüklerimiz konuşurken bu fabrikaların bu şekilde üretim yapması ne kadar doğru? Biz burada nefes alamıyoruz ve resmen ömrümüzden çalıyorlar. Lütfen önlem alınsın” dedi.
Su buharı ve talaş tozlarından şikayet
Kartepe’de bulunan Aslanbey OSB’nin içinde yer alan Yıldız Entegre fabrikasından gece çıkan su buharı ve talaş tozları ile ilgili bölgede yaşayan vatandaşların şikayeti var.
19 Mar 2024 - 18:01 - Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tuzsuz Deli - Yakınlardaki fabrikada çalışıyoruz sabah işten çıkınca arabaların üstü talaş dolu
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.