Su buharı ve talaş tozlarından şikayet

Her gün fabrikanın bölgede yaşayan insanları zarar verdiğini belirten vatandaşlar, “Talaş tozları, havaya salınan su buharı, fabrikanın filtreleme sisteminin neredeyse yok olmasına kimse ses çıkarmıyor. Biz burada üretim yapılmasın demiyoruz. Üretim insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tüm önlemler alınarak yapılmalı. Karbon ayak izini azaltmak, iklim değişikliğine karşı önlem almak için büyüklerimiz konuşurken bu fabrikaların bu şekilde üretim yapması ne kadar doğru? Biz burada nefes alamıyoruz ve resmen ömrümüzden çalıyorlar. Lütfen önlem alınsın” dedi.