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Çayırova Gençlik Merkezi’nin kurdelesi kesildi

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve gençlerin yeni sosyal yaşam alanı olacak Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan protokol üyeleri ve Çayırovalı çocuklar, merkezin kurdelesini hep birlikte kesti.

Çayırova Gençlik Merkezi’nin kurdelesi kesildi mask
Çayırova Gençlik Merkezi’nin kurdelesi kesildi
Çayırova Gençlik Merkezi’nin kurdelesi kesildi
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‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ sloganıyla Çayırova’nın gelecek nesilleri için ilçeye birçok önemli hizmeti hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bir önemli eserin daha açılışını yaptı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Çayırova’nın yarınları için ilçeye kazandırdığı ve Çayırovalı gençlerin yeni sosyal yaşam merkezi olacak Çayırova Gençlik Merkezi için açılış töreni gerçekleştirildi. Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi’nde hizmet verecek Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılış törenine Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları aktardı;

“KALİTELİ VAKİT GEÇİRECEKLER”

“Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlanması için çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. İlçemizde birçok eseri Çayırovalı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bu merkezde gençlerimiz ve öğrencilerimiz boşa vakit geçirmemek adına, derslerinden ve diğer aktivitelerinden arta kalan vakitlerinde buraya gelecek ve kaliteli vakit geçirecekler. Konferans salonumuz var, langırtlarımız var, masa tenisi odamız var, satranç odamız var, zeka oyunları sınıfları var ve gençlerimizin kaliteli vakit geçirmesi için güzel bir yer oluşturduk. Çayırova sevdasıyla yola çıktık ve Çayırova’mıza daha güzel eserler kazandırmak adına emin adımlarla devam ediyoruz. Tesisimiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.”

“ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR TESİS”

Çiftçi’nin akabinde söz alan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise, tesisin Çayırova’nın spor kimliğine çok yakıştığını dile getirerek, “Bu tesisle birlikte, diğer spor salonumuzun da inşasıyla burası çok önemli bir spor merkezi haline geldi. Ben Belediye Başkanımızı gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. Programda son olarak kürsüye çıkan Katırcıoğlu ise, “Evlatlarımız bizim gözbebeğimiz, her şeyi onlara adıyoruz ve kendimizden fedakarlık yaparak çocuklarımız için hizmet üretiyoruz. Belediye başkanımızı ben tebrik ediyorum. Çünkü çocuklarımız yanımızda olsa bile internet ve sosyal medya dolayısıyla birçok tehditle karşı karşıya kalabiliyorlar. İşte çocuklarımızı bu tehditlerden uzak tutmak adına, sağlıklı gelişmeleri ve spor yapabilmeleri adına önemli bir tesis burada. Burada sportif ve kültürel olarak kendilerini geliştirebilecekler” dedi. Konuşmaların ardından protokol ve Çayırovalı çocuklar tesisin kurdelesini hep beraber kesti. Açılışa katılan heyet daha sonra Çayırova Gençlik Merkezi’ni hep beraber gezdi.

BİRÇOK ETKİNLİK YAPABİLECEKLER

Çayırovalı gençler için yeni sosyal yaşam alanı olacak Çayırova Gençlik Merkezi’nde ise, Çayırovalı gençleri birçok etkinlik bekliyor. İçerisinde bulunan Çok Amaçlı Salon ve konferans odası, Satranç Odası, Masa Tenisi Odası, Playstation ve sürücü koltuklarının yer aldığı Oyun Salonu, Akıl Oyunları Salonu’yla Çayırovalı gençlerin taleplerine yanıt verecek. Çayırova Gençlik Merkezi’nin bahçesinde ise çocukların ve gençlerin basketbol oynayabileceği ayarlanabilir basketbol potası, langırt masaları ve dev satranç tahtası yer alıyor. 

Kaynak: BÜLTEN

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19 Mar 2024 - 18:19 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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