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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 14 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarda 14 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 14 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti mask
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 165 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 807 katliam gerçekleştirdiği" bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 14 bin çocuk ve 9 bin 220 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 31 bin 819 olduğu, 73 bin 934 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı ve insani yardımların girişini engelleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de 27 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.

Açıklamada, sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında Gazze'de 364 sağlık çalışanı ve 48 sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gazze'de 135 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğüne dikkati çekildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 700 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin 269 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun, 168 hükümet tesisi ile 100 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 305 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 224'ünü tümüyle yıktığı 290 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu bildirildi.

Gazze'de İsrail'in 155 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 32 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 126 ambulansı da kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA

# HER, kadın, hizmet

19 Mar 2024 - 18:25 - Dünya --- Okunma

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