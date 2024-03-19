Serhat Boz’un katil zanlısı yakalandı

İzmit’te 19 Mart 2017 tarihinde Milli Meydanında meydana gelen olayda İzmir deplasmanına giderken Kocaelispor taraftarları arasında çıkan kavgada tribün liderlerinden Serhat Boz boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden Serhat Avcılı tutuklandı. Serhat Avcılı yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre önce izinli çıktığı cezaevine dönmeyen Avcılı hakkında hükümlünün firar etmesi suçundan da ceza alarak arama kararı çıkartıldı.
21 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Polis ekipleri Serhat Avcılı’nın İzmit’te saklandığı yeri tespit etti. Avcılı düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında kasten öldürme ve hükümlü tutuklu kaçması suçundan toplamda 21 yıl 3 ağır hapis cezası bulunan Serhat Avcılı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.