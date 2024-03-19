Erguvan Parkı ile Ulusal Egemenlik İlk ve Ortaokulu’nun bulunduğu bölgede özellikle köpeklerin sayısının fazla olduğunu iddia eden vatandaşlar, “Köpeklerin sokakta olmasına karşı değiliz ama bu kadar sayılarının her geçen gün artması korkutucu. Çocuklar okula tek başına gidemiyor. Çünkü bir tanesi havladı mı hepsi birlikte çocuklara saldırıyor. İzmit Belediyesi’ne konu ile ilgili defalarca bilgi verdik, ihbarda bulunduk ama bir kez dahi olsun ilgilenilmedi. İlgilenmek yerine başka mahallelerde aldıkları köpekleri buraya bıraktılar. Saldırgan köpeklerin alınmasını, mahallemizdeki köpek sayısının azaltılmasını istiyoruz. Aksi halde başka sıkıntılar ortaya çıkmaya başlayacak” dedi.
Saldırgan köpekleri Tepeköy’e mi bırakıyorlar?
İzmit Tepeköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar her geçen gün mahallede çoğalan ve çeteleşen sokak köpekleri ile ilgili endişeleri var.
19 Mar 2024 - 19:33 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
Mahreç Süriye Çatak Tek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Geri Zekalı - birileri ölmeden sesleri çıkmaz başsağlığına gelirler üzüntülerini dile getirirler sonra unuturlar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.