Saldırgan köpekleri Tepeköy’e mi bırakıyorlar?

Erguvan Parkı ile Ulusal Egemenlik İlk ve Ortaokulu’nun bulunduğu bölgede özellikle köpeklerin sayısının fazla olduğunu iddia eden vatandaşlar, “Köpeklerin sokakta olmasına karşı değiliz ama bu kadar sayılarının her geçen gün artması korkutucu. Çocuklar okula tek başına gidemiyor. Çünkü bir tanesi havladı mı hepsi birlikte çocuklara saldırıyor. İzmit Belediyesi’ne konu ile ilgili defalarca bilgi verdik, ihbarda bulunduk ama bir kez dahi olsun ilgilenilmedi. İlgilenmek yerine başka mahallelerde aldıkları köpekleri buraya bıraktılar. Saldırgan köpeklerin alınmasını, mahallemizdeki köpek sayısının azaltılmasını istiyoruz. Aksi halde başka sıkıntılar ortaya çıkmaya başlayacak” dedi.