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AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez: “Her zaman daha iyisi için çalışacağız”

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Sahada gerçekleştirdiği seçim çalışmaları üzerine konuşan AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, “Her zaman daha iyisi için çalışacağız” dedi.

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez: “Her zaman daha iyisi için çalışacağız” mask
AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez: “Her zaman daha iyisi için çalışacağız”
AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez: “Her zaman daha iyisi için çalışacağız”
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“BÜYÜK BİR TEVECCÜH GÖRÜYORUZ”

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçime sayılı günler kala önemli değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar yaptığı çalışmaları sosyal medyadan yayınladığı video ile anlatan, vatandaşlardan aldığı geri bildirimlerden memnun olan Erol Ölmez, “Çalışmalara başladığımız günden bugüne kadar teveccüh görüyoruz. Ekip arkadaşlarımızla, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile birlikte sahayı kapladık. Bugüne kadar 90 mahallemizi gezdik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Son birkaç mahallemiz kaldı, onları da birkaç gün içinde gezmiş olacağız” dedi.

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez: “Her zaman daha iyisi için çalışacağız”

“BEYANNAMEMİZLE SINIRLI KALMAYACAĞIZ”

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Erol Ölmez şöyle devam etti: “Tek tek, bireyler olarak görüşebildiğimiz vatandaş ile görüştük. Beyanname sunumumuzu ve kitapçığımızı dağıttık. Dönüşleri alıyor, eksiklikleri tespit ediyoruz. Beyannamemizle sınırlı kalmayacağız. AK Parti’de belediyecilik daha iyisini yapmaktır. Halkımızın başka talepleri olursa bunları da yapacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Beyannamemize olan güvenilirlik en üst seviyede. Bunların takibini ekip arkadaşlarımız yapıyor.

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez: “Her zaman daha iyisi için çalışacağız”

“HAYAL ETTİĞİMİZDEN DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapar, yaparsa Kandıra Belediyesi yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar… Bunun özeti budur. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olan herkes, en iyisini yapmak için buradadır. Halkımız Kandıra için yeni dönemde yapılacak çalışmaları bizlere tekrar tekrar soruyor. Hatta öneri de getiriyorlar, ‘şunu da yapın’ diyorlar. İnşallah vatandaşlarımızın isteklerini de hayata geçireceğiz. Her şey zamanla olacak. Kandıra için en iyisi yapılacak. Kandıra için hayal ettiğimizden çok daha iyisini yapacağız.”

Kaynak: Bülten

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19 Mar 2024 - 20:34 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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