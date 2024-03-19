Şehrin yeni yaşam alanı: “Sosyal Yaşam Merkezi”

HERKESE HİTAP EDECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan projelerden biri de “Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi”. İzmit’te hayat bulacak olan Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi’nde gencinden yaşlısına, emeklisinden çocuğuna ve engellilere yönelik birçok alan yer alacak. Esas olarak sivil toplum kampüsü buraya yerleşecek ve alan tamamen kamusal yaşam alanı olarak tasarlanacak.
ÇOK DONANIMLI OLACAK
Sosyal Yaşam Merkezi’nde yüksek yapılar olmayacak. Geçirgen yapılar, otopark ve yeşil alanlarla vatandaşların gelip, keyifli bir şekilde zaman geçireceği kamusal mekanlar olacak. Merkezde; sivil toplum kampüsü, KOMEK, USTAM ve Anne Şehir merkezleri, kılavuz gençlik online eğitim merkezi, lokomotif çocuk köyü, seminer salonları ve etüt kütüphaneler yer alacak.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Tekin 41 - NERESİ?HANGİ MUHİT?
Vatandaş - İnşallah kireçocakları yıkarsanız da oralara yaparsın başkan
Ebu Hanzala - Şehrin önceliği insan merkezli projelerdir bu bakımdan iyi tabi ama yapılan işler ulasilabilir olmalı insanların parası yoksa buralara nasıl ulasacaklar dolmuş parasi kişi başı 15 tl
Zzz. - Başkan iyi de Bi sorum olacak , 6 mahalleyi istimlak edip de ; kapali pazar yeri yapacağım dediğin yere neden pazarlıkları getiremedin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.