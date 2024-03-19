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19 Mar 2024 - 21:08- Siyaset G:

Şehrin yeni yaşam alanı: “Sosyal Yaşam Merkezi”

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde bulunan ve İzmit’te yapılacak olan Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi, şehrin yeni yaşam alanı olacak.

Şehrin yeni yaşam alanı: “Sosyal Yaşam Merkezi” mask
Şehrin yeni yaşam alanı: “Sosyal Yaşam Merkezi”
Şehrin yeni yaşam alanı: “Sosyal Yaşam Merkezi”
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HERKESE HİTAP EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan projelerden biri de “Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi”. İzmit’te hayat bulacak olan Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi’nde gencinden yaşlısına, emeklisinden çocuğuna ve engellilere yönelik birçok alan yer alacak. Esas olarak sivil toplum kampüsü buraya yerleşecek ve alan tamamen kamusal yaşam alanı olarak tasarlanacak.

Şehrin yeni yaşam alanı: “Sosyal Yaşam Merkezi”

ÇOK DONANIMLI OLACAK

Sosyal Yaşam Merkezi’nde yüksek yapılar olmayacak. Geçirgen yapılar, otopark ve yeşil alanlarla vatandaşların gelip, keyifli bir şekilde zaman geçireceği kamusal mekanlar olacak. Merkezde; sivil toplum kampüsü, KOMEK, USTAM ve Anne Şehir merkezleri, kılavuz gençlik online eğitim merkezi, lokomotif çocuk köyü, seminer salonları ve etüt kütüphaneler yer alacak.

Şehrin yeni yaşam alanı: “Sosyal Yaşam Merkezi”

Kaynak: Bülten

# sosyal, İzmit, Kocaeli, Büyükşehir, seçim, tahir büyükakın

19 Mar 2024 - 21:08 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Vatandaş - İnşallah kireçocakları yıkarsanız da oralara yaparsın başkan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 22:19
02

Ebu Hanzala - Şehrin önceliği insan merkezli projelerdir bu bakımdan iyi tabi ama yapılan işler ulasilabilir olmalı insanların parası yoksa buralara nasıl ulasacaklar dolmuş parasi kişi başı 15 tl

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 22:13
01

Zzz. - Başkan iyi de Bi sorum olacak , 6 mahalleyi istimlak edip de ; kapali pazar yeri yapacağım dediğin yere neden pazarlıkları getiremedin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 21:37
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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