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Çetinkaya ara vermiyor

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Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çetinkaya’ya ilgi ve destek günden güne artıyor.

Çetinkaya ara vermiyor mask
Çetinkaya ara vermiyor
Çetinkaya ara vermiyor
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ÇALIŞMALARINI ANLATIYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Gece gündüz demeden bir programdan başka bir ziyarete koşan Mesut Çetinkaya, geçtiğimiz akşam Karamürsel-Altınova yolu güzergahında faaliyet gösteren Ihsan Izgara’yı ziyaret etti. Burada İhsan Güven ve çocukları ile görüşen Çetinkaya, çalışmaları hakkında bilgi verdi. İhsan Izgara sahibi İhsan Güven ve ailesi ziyaretten dolayı Çetinkaya ve ekibine teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarı diledi.

Çetinkaya ara vermiyor

HERKES MEMNUN OLUYOR

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Serhendi Vakfı’nı da ziyaret etti. Karamürsel’deki Serhendi Vakfı binasında gerçekleştirilen ziyarette, Mesut Çetinkaya vakıf görevlilerinden çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Serhendi Vakfı gönüllüleri ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Çetinkaya’ya kolaylıklar diledi. Mesut Çetinkaya bir sonraki ziyaretini Umre ziyaretlerini gerçekleştirerek Karamürsel’e dönen Şerafettin Çıkmış’a yaptı ve dualarının kabul olmasını diledi.

Çetinkaya ara vermiyor

Kaynak: BÜLTEN

# parti, başkan, Cumhur İttifakı, seçim, karamürsel

19 Mar 2024 - 21:52 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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