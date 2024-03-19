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Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 20 Mart 2024 Çarşamba günü 6 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak mask
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SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 20 Mart 2024 Çarşamba günü Kocaeli’nin İzmit, Karamürsel, Gölcük, Körfez, Çayırova, Kartepe, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

57649KOCAELİİZMİTSAHINLER, SARIŞEYH, ŞAHİNLERÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER20.03.202409:0015:30
58135KOCAELİKARAMÜRSELAKÇAT, AVCIKÖYSTAD SK, SU DERESI20.03.202414:0017:00
58137KOCAELİGÖLCÜKULASLI, ULAŞLI1036 SK., 1116. SK., 1122. SK., 1123. SK., 1145., 1145. SK., 1146., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KONCA YOLU CD.20.03.202409:3017:30
58138KOCAELİKARAMÜRSELÇAMDIBI, ÇAMDİBİBOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER20.03.202411:0013:00
58150KOCAELİKÖRFEZALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER20.03.202409:0017:00
58226KOCAELİÇAYIROVASEKERPINAR, ŞEKERPINARAYÇIÇEK, BASAK, BAŞAK SK., DEFNE SK., KARTOPU SK., MARMARA CD., ÖZCAN20.03.202409:0017:00
58278KOCAELİÇAYIROVASEKERPINAR, ŞEKERPINARAYÇA, AYÇİÇEK SK., BAHAR SK., BILLUR, BİLLUR SK., DEFNE20.03.202409:0017:00
58285KOCAELİKARTEPESUADİYEHANYERİ SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD.20.03.202409:0017:00
58288KOCAELİKARTEPESUADİYESUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK20.03.202409:0011:00
58295KOCAELİÇAYIROVAŞEKERPINARÇİĞDEM SK.20.03.202409:0017:00

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, Kocaeli, Körfez, Kartepe, Gölcük, karamürsel, SEDAŞ

19 Mar 2024 - 22:00 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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