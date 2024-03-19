İzmitli öğretmen yarışmada 50 bin lira aldı

Her biri üç şıklı 15 sorudan oluşan yarışma programına İzmit Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Sabriye Yavuz Oruç katıldı. Yarışmada büyük bir performans gösteren Oruç, her bölümde sorulan 3 soruyu eksiksiz yanıtladı. Oruç, sunucuların “tamam mı devam mı” sorusunun ardından 50 bin liralık ödülü alarak “tamam” dedi.