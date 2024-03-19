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Büyükşehir dönüşüm projelerini Mimarlar Odası ile yapacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki yapı stokunun dönüşümü adına riskli konutları belirlemek için İMO ile yaptığı çalışmayı tamamladı ve 150 bin konutun dönüşmesi gerektiği gerçeği ortaya çıktı. Dönüştürülecek konutların bulunduğu alanlarda yapılacak yeni binaların tasarımı, estetiği ile ilgili de Mimarlar Odası ile Büyükşehir çalışma yapacak. Oda ile önümüzdeki aylarda protokol imzalanacak.

Süriye Çatak Tek
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ÖNCE İMO ŞİMDİ MİMARLAR ODASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehri afetlere karşı dirençli hale getirmek için başlattığı çalışmaları odalar ve kurumlarla ortaklaşa gerçekleştiriyor. TMMOB’e bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile birlikte Kocaeli genelinde bulunan tüm yapıları teknik olarak değerlendiren Büyükşehir, dönüştürülmesi gereken alanların tasarımı için bu kez Mimarlar Odası ile protokol imzalayacak. Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclisinde görüşülecek protokol kararının ardından Büyükşehir ve Mimarlar Odası birlikte çalışmaya başlayacak.

150 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

Deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı Kocaeli’yi hazırlamak amacı ile 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nin ardından hazırlıklarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte 2007 yılından önce yapılan tüm konutları inceledi. Yapılan incelemede yaklaşık 150 bin konutun dönüştürülmesi gerektiği gerçeği ortaya çıktı. Büyükşehir bu dönüşümü halkla birlikte, kentin tüm dinamiklerini de içine alarak yapmayı planlıyor. 10 yıllık bir dönüşüm planı yapan Büyükşehir, söz konusu dönüşümün estetikli ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını da yine odalarla gerçekleştirecek.

BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda kentsel tasarım, yenileme ve sağlıklaştırma çalışmalarının projelendirilmesi için Mimarlar Odası ile protokol yapacak. Bu protokol ile birlikte Mimarlar Odası ilk kez Kocaeli’de yerel yönetimlerle birlikte çalışacak ve kentin depreme hazırlanmasında söz hakkı bulabilecek. Bu çalışma, kentsel dönüşüme olası karşı çıkışları da ortadan kaldıracak ve çalışmaların hızlanmasını sağlayacak.

# Büyükşehir, Kocaeli, çalışma

19 Mar 2024 - 23:20 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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