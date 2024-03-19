Tabiat parklarına giriş ücreti belli oldu

Kocaeli’de bulunan 7 tabiat parkının tam ve indirimli giriş ücretlerinin açıklanması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Belediyelerin işlettiği tabiat parklarına yıllardır giriş ücreti alınmaması nedeniyle oluşan soru işaretine belediye yetkilileri açıklık getirdi. Kocaeli’de Beşkayalar Tabiat Parkı dışında hiçbir parktan giriş ücreti alınmadığı belirtildi.

Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2024 yılında tabiat parklarına giriş ücreti tam 30, indirimli ise 15 lira olarak belirledi. Ancak Kocaeli’de bulunan Ballıkayalar, Eriklitepe, Gaziler Dağı, Kuzuyayla, Ormanya Tabiat Parkı belediyeler tarafından işletildiği için ücretsiz olacak. Beşkayalar Tabiat Parkı’ndan Genel Müdürlüğün belirlediği giriş ücretleri alınıyor. Suadiye Tabiat Parkı’nda ise işletmeci olmasına rağmen bu yıla kadar giriş ücreti alınmadı. Ancak bu açıklamanın ardından Suadiye Tabiat Parkı’nda ücret alınıp alınmayacağı belli değil.