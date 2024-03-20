Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.
1979 yılında Almanya'da doğan Ersen Martin futbol hayatına Nürnberg'de başladı. Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da da forma giydi.
Kısa süreliğine İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de oynayan Ersen Martin, A Milli Takım'da ise 4 kez görev aldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.