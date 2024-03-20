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Dünya Bankasından Gazze için acil eylem çağrısı

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Dünya Bankası, Gazze halkının tıbbi malzeme, gıda ve yaşam için gerekli hizmetlere erişimi için acil eylem çağrısında bulundu.

Dünya Bankasından Gazze için acil eylem çağrısı mask
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Dünya Bankası Grubu, Gazze'ye ilişkin açıklama yayımladı.  Açıklamada, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere Gazze nüfusunun yarısından fazlası kıtlığın eşiğindeyken, Dünya Bankasının hayat kurtarmak için acil eylem çağrısında bulunduğu belirtilerek, "Gazze halkının tıbbi malzeme, gıda ve yaşam için gerekli hizmetlere mevcut tüm araçlarla hızlı ve geniş ölçekte derhal, ücretsiz ve engelsiz erişimi çağrısında bulunmak üzere uluslararası topluluğa katılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dünya Bankasının Gazze'ye yönelik müdahalesine de değinilen açıklamada, Aralık 2023'te Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulunun aralarında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) de bulunduğu Gazze'de faaliyet gösteren kalkınma ortaklarına 35 milyon dolarlık fon taahhüdünü onayladığı anımsatıldı.

Kaynak: AA

20 Mar 2024 - 01:50 - Dünya --- Okunma

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