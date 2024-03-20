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20 Mar 2024 - 09:14- Türkiye G:

İnternet alışverişi yapanlar dikkat! 2 karara imza atıldı

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Reklam Kurulu, bu ayki toplantısında, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 17 milyon 37 bin 891 liralık para cezası uyguladı. Kurul, internet alışveriş sitelerinin üyelik şartlarını mercek altına alarak tüketiciler için 2 karara imza attı.

İnternet alışverişi yapanlar dikkat! 2 karara imza atıldı mask
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, kurulda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi.

Kurulca, mart ayı toplantısında görüşülen 134 dosyadan 119'unun mevzuata aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile 17 milyon 37 bin 891 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Toplantının ana gündem konusunun elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları olduğu aktarıldı.

İnternet alışveriş sitelerinin üyelik şartları mercek altında

Açıklamada, "Dijital Tüketicinin Korunması Projesi" kapsamında hazırlanan araştırma raporunda bahsedildiği üzere, dijital mecralarda her iki tüketiciden birinin kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olduğu, internet üzerinden alışveriş yaparken "devam etme koşulu" olarak sunulan üye olma ve elektronik ileti onayını her 10 tüketiciden 7'sinin kabul etme, çerezleri ise her 10 tüketiciden 4'ünün kabul etmeme eğiliminde olduğu sonucuna ulaşıldığına işaret edildi.

Söz konusu rapordan çıkan sonuçlar dikkate alınarak, satın alma aşamasında tüketicilere üyelik koşulu sunan internet sitelerinin incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketiciden satın alma işlemi için zorunlu ve gerekli olan bilgilerden daha fazla kişisel verinin talep edilip edilmediği, üyelikten çıkmak için üyeliğe girişte öngörülen yöntemlerden daha ağır koşullar öngörülerek üyelikten çıkmanın zorlaştırılıp zorlaştırılmadığı, üyelik sözleşmesi ile birlikte, çerez ve ticari ileti onayının tüketici tercihine sunulup sunulmadığı, kişisel verilerinin hedefli reklamcılık ve pazarlama amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmadığı hususları değerlendirmeye alınmıştır."

Açıklamada, Kurul tarafından yürütülen incelemede akademisyen görüşlerinin yanı sıra yurt dışı uygulamaların da dikkate alındığı ve değerlendirmeye alınan 12 dosyaya ilişkin idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezalarının da uygulandığı kaydedildi.

Kurul, üyeliğin iptal edilmesi veya üyelikten çıkmanın zorlaştırılması, hedefli reklamcılık ve kişisel verilerin paylaşılması konusunda tüketicilere seçenek sunulmaması hususlarını içeren kararlara ilişkin detayların ise daha sonra Ticaret Bakanlığının internet sitesinden paylaşılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

# HER, ifade, para

20 Mar 2024 - 09:14 - Türkiye --- Okunma

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