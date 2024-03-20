Aktif fay hatları bulunun ülkemizde deprem endişesi yaşayanlar gün içinde sık sık son depremleri kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler ile Türkiye'deki son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü belli oluyor. Son paylaşılan bilgiye göre; Kahramanmaraş 4.0 ile sallandı. İşte, 20 Mart 2024 Türkiye'de yaşanan son dakika depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
AFAD tarafından son dakika açıklanan verilere göre; bugün saat 08:55'te Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 5.13 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
MUĞLA SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:37'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
Kaynak: Habertürk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.