Hayko Cepkin’i mutlu eden Kocaelispor maçı

Beşiktaş taraftarı Hayko Cepkin, 15-16 yaşlarında olduğu sırada tribünde Kocaelispor karşılaşmasını izlerken çekilen görüntüsünün ortaya çıkmasıyla mutlu oldu. Beşiktaş’ın Kocaelispor ile oynadığı karşılaşma TRT’de yayınlanırken, tribünlerin çekildiği sırada Hayko Cepkin de yer aldı. Bir arkadaşı görüntüyü bulunca Hayko Cepkin, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Haykon Cepkin sosyal medyasında, “ Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen hahahahah. Klasik şapkam ve delik deşik montum. Arkadaşım 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni fark etmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak. Tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler. Valla çok mutlu oldum” diye paylaşımda bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ