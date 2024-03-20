Altın alacaklar dikkat: Yeniden yükselişte

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda hemen her gün yeni bir rekor kıran gram altın dalgalı seyrediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba günü altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...

ALTIN FİYATLARI DEĞER KAZANIYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 244 liradan yaparken; 20 Mart Çarşamba gününe 2 bin 248 liradan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 669 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 676 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.247,91

Satış: 2.248,21

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.156,86

Satış: 2.157,13

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.596,65

Satış: 3.675,82

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 14.386,60

Satış: 14.658,32

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.170,82

Satış: 7.351,64

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 14.386,60

Satış: 14.658,32

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 16.338,04

Satış: 16.755,48

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.327,86

Satış: 1.753,26

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.253,27

Satış: 2.387,45

Kaynak: Habertürk