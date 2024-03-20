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20 Mar 2024 - 09:31- Gündem G:

Marmara’da korkutan deprem! Kocaeli’de de hissedildi

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Marmara Denizi'nde Yalova'nın 2 kilometre açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

Marmara’da korkutan deprem! Kocaeli’de de hissedildi mask
Marmara’da korkutan deprem! Kocaeli’de de hissedildi
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Yalova yakınlarında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD tarafından büyüklüğü 3.5 olarak tespit edilen deprem, Yalova'nın 2 kilometre açığında Marmara Denizi'nin 9 kilometre derininde gerçekleşti. Deprem Kocaeli’nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde de hissedildi. AFAD’ın depremin büyüklüğünü 3.5, Kandilli 3.7 olarak açıkladı.

Marmara’da korkutan deprem! Kocaeli’de de hissedildi

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Gölcük, karamürsel, çevre

20 Mar 2024 - 09:31 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Jeol.müh. Behzat Gönül - Bu depremi, "Kandilli Rasathanesi" internet sitesinde Ml:3.7 büyüklüğünde yazmaktadır. Yalova açıklarında olan bu deprem kaynağında ml:5.5 civarı depremler olabilir. Bu bölgede, önümüzdeki bir hafta içinde ml:6.0 civari bir deprem belirtisi yok. Kesin olarak belirlemek için, ilgili bölgede ve fay zonu alaninda arazide "Saha Jeolojisi" çalışmaları yapabilmem zorunludur. Arazı aracı (4×4) olmadığından olanaklar kısıtlı.

Bazı gruplar, benim oturduğum yerden tüm depremleri bulduğumu sanmaktalar, benim tanıtım amaçlı önceden bildirdiğim depremleri kendileri buluyor gibi yapıp iş insanlarına ve işletmelerde çeşitli kademelerde görevli müdürleri kandırıp haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkmaya başladı. Bu kötü niyetli gruplar, arazide ve şehir bölgelerinde deprem araştırmaları yapmamı dahi engellemekte, başına çıkmamı engellemeye çalışmakta, bu iş meslek değil kendine iş bul, Kocaeli dışına çıkma demeyi 1999 yılından beri sürdürmekteler, kendileri deprem araştırıyor gibi yapıp benden çalmaya çalıştıkları bilgi için vicdanlarini kandırmaktalar.

Kocaeli içinde bulunan ve "Kuzey Anadolu Fay Zonu " yan kolları olan fay segmentlerinde Ml:5.0-6.0 civarı depremler olabilir. Bu bakımdan, her türlü yapılarımızı ciddiyet içinde ve teknik kurallarına uyumlu inşaa yapmakta fayda var, Deprem zararlarımızı azaltabilelim. Kocaeli bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Syn Yılmaz Kanbak beye 2000 y yazı gönderdim, Tübitak-MAM git diye yazılı cevap geldi, Yılmaz Kanbak bey o dönem "Sabancı Holding" kuruluşu Kordsa ve Kocaeli Enerjisa da çaĺısan bir mühendisti. Takiple ve tehditle bu işler gitmiyor. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 20 Mart 10:39
01

Hamza - Bizim jeoloji muhendisimiz Behzat beyden yorum alalım

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 20 Mart 09:35
04

Jeol.müh. Behzat Gönül - @Hamza 01 nolu yoruma cevabı: MARMARA bölgede ve Yalova civarında, ml:5.5-6.2 civarı depremler yapabilir normal ve ters faylar var. Bu ters fay veya düşey fayların 2-3 km uzunluğunda olan bir parçaları ml:6.0 bulan depremler yapabilir. Yalova Belediyesine, 2003 yilinda elden dosya kaydı verdim cevap yok. 2018-2020 y arasında whatsapp ile bilgi gonderdim kayit numarası üzerinden cevap yazıldı inceleniyor. 2023 y Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanına ve özel kaleme iki adet e-posta gönderdim cevap yok, aldıklarını teleon görüşmesinde söylediler. Gelecekte Bana hesap sormayın, elimden geleni fazlası ile yaptım. Tüm Marmara Bölgesinde bulunan belediyeler, Sanayi Odaları, Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri, firmalara tek tek yazdım, projeyi isteyen de çok, engel olup saldıranlar da. Hatta, bulunca bizim çocuğa şöyle diyenlerde var, evimi basan ve para alan komşu kılındılar da var. Maç henüz başlamadı, ısınma turları bunlar benim için.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Mart 10:51
02

Necati - @Hamza 01 nolu yoruma cevabı: Çerezler onu ilgilendirmiyor.....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 10:19
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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