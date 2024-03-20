Marmara’da korkutan deprem! Kocaeli’de de hissedildi

Jeol.müh. Behzat Gönül - Bu depremi, "Kandilli Rasathanesi" internet sitesinde Ml:3.7 büyüklüğünde yazmaktadır. Yalova açıklarında olan bu deprem kaynağında ml:5.5 civarı depremler olabilir. Bu bölgede, önümüzdeki bir hafta içinde ml:6.0 civari bir deprem belirtisi yok. Kesin olarak belirlemek için, ilgili bölgede ve fay zonu alaninda arazide "Saha Jeolojisi" çalışmaları yapabilmem zorunludur. Arazı aracı (4×4) olmadığından olanaklar kısıtlı.

Bazı gruplar, benim oturduğum yerden tüm depremleri bulduğumu sanmaktalar, benim tanıtım amaçlı önceden bildirdiğim depremleri kendileri buluyor gibi yapıp iş insanlarına ve işletmelerde çeşitli kademelerde görevli müdürleri kandırıp haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkmaya başladı. Bu kötü niyetli gruplar, arazide ve şehir bölgelerinde deprem araştırmaları yapmamı dahi engellemekte, başına çıkmamı engellemeye çalışmakta, bu iş meslek değil kendine iş bul, Kocaeli dışına çıkma demeyi 1999 yılından beri sürdürmekteler, kendileri deprem araştırıyor gibi yapıp benden çalmaya çalıştıkları bilgi için vicdanlarini kandırmaktalar.

Kocaeli içinde bulunan ve "Kuzey Anadolu Fay Zonu " yan kolları olan fay segmentlerinde Ml:5.0-6.0 civarı depremler olabilir. Bu bakımdan, her türlü yapılarımızı ciddiyet içinde ve teknik kurallarına uyumlu inşaa yapmakta fayda var, Deprem zararlarımızı azaltabilelim. Kocaeli bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Syn Yılmaz Kanbak beye 2000 y yazı gönderdim, Tübitak-MAM git diye yazılı cevap geldi, Yılmaz Kanbak bey o dönem "Sabancı Holding" kuruluşu Kordsa ve Kocaeli Enerjisa da çaĺısan bir mühendisti. Takiple ve tehditle bu işler gitmiyor. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)