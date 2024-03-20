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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu!

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Ramazan Bayramı yaklaşırken, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak?" sorusu akıllara geldi. Bu sene için 3 bin TL alacak emeklilere, iki bayramda toplam 6 bin TL ödenecek. İkramiyeden sadece emekliler değil, dul ve yetim aylığı alanlar ve iş göremezlik maaşı alan vatandaşlar da yararlanacak. Bununla beraber, en çok merak edilen emekli bayram ikramiyesi ödenme tarihleri de belli oldu. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! mask
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Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla emekliler, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama gelince, tarihler de netleşti. İşte, 2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Haliç Kongre Merkezi'nde önemli açıklamalar.da bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız" dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?

Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

Kurban bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

Kaynak: Habertürk

# HER, recep tayyip erdoğan, Ramazan, kadın, Emekli

20 Mar 2024 - 09:32 - Ekonomi --- Okunma

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