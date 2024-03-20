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20 Mar 2024 - 09:44- Asayiş G:

Kocaeli’de suç örgütü üyelerine operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kocaeli’de suç örgütü üyelerine operasyon mask
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Bakan Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin; uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk Lirasına el konulduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, İstanbul

20 Mar 2024 - 09:44 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Darıca - Darıca ya dikkat bilhassa merkeze içerde olması gerekenler dışarda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Mart 11:20

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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