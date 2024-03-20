Dolar/TL yükselişini sürdürüyor

Yerel seçim öncesi yüksek seyreden lokal döviz talebin de etkisiyle mart başında yükselişi biraz hızlanan dolar/TL güne 32,38 civarında tarihi zirvesine yakın başladı.

Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yarın ise Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ana gündem maddesi olarak izlenecek. Öncesinde ise bugün içeride mart ayı tüketici güven endeksi ve şubat ayı merkezi yönetim borç stoku verileri takip edilecek.

Hazine dün beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı ve beş yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı ile Mart ayı iç borçlanma programını tamamladı.

Hazine mart ayında, önemli bölümü iç piyasadan altın cinsi olmak üzere 126 milyar TL civarında borçlanma gerçekleştirdi. Martta 94,6 milyar TL iç borç servisine karşılık 87,1 milyar TL'si piyasadan 131,8 milyar TL iç borçlanma hedefleniyordu.

Hazine ayrıca geçen hafta altı yıl vadeli euro cinsi tahvil ihracını yüzde 6,125 getiriyle 2 milyar Eeuro borçlanma ile tamamladı.

Kaynak: Reuters