Sokak hayvanları için mama üretim tesisinde son düzenlemeler

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceliyor. Projelerdeki son düzenlemeleri takip eden Başkan Aygün beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi Kenan Yalçın ile birlikte yapımında artık sona gelinen ve sokak hayvanları için hizmet verecek Mama Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Aygün yönetiminde, içerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarını barındıran Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 2021 yılında hizmete açılmıştı. Mama Üretim Tesisi ise farklı bir proje olarak yine aynı bölgeye inşa edildi. Bu tesisle ilçedeki lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Derince Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretilecek.

Kaynak: BÜLTEN