Gölcük Kılavuz Derslik kapılarını gençlere açıyor

Kılavuz Gençlik projesi kapsamında her geçen yıl birbirinden fark yaratan projelerle eğitime desteğini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Etüt-Kütüphane’ modeliyle gençlere rahat ders çalışabilecekleri alanlar oluşturmaya devam ediyor. Ders çalışma ortamının yanı sıra danışman hocalar tarafından ödev desteği de barındıran bu mekanlarda aynı zamanda zengin bir kütüphane, atölye etkinlikleri ve ikram alanlarıyla gençlerin sosyal gelişimleri de destekleniyor. Gölcük Millet Bahçesi'nde yer alan Kılavuz Derslik, 20 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14.00’te Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gençlere kapılarını açacak.

GENÇLERE YENİLİKÇİ BİR EĞİTİM MERKEZİ DAHA

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Millet Bahçesi'nde 560 metrekarelik alanda inşa edilen Kılavuz Derslik’te yetişkinler ve gençler dış alan etkinlikleri, birçok atölye ve eğitimden faydalanabilecek; aynı zamanda seminerler, workshoplar, yazar buluşmaları gibi çeşitli etkinliklere de katılabilecek. 7 bin 800 kitaplı kütüphaneye sahip Kılavuz Derslik’te ‘Etüt-Kütüphane’ modeliyle eğitimden bilime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda gençlerin gelişimine katkı sağlanacak. Öğrencilerin danışmanlar vasıtasıyla ödev desteği almaları da sağlanırken kütüphanede sesli, sessiz ve bireysel çalışma alanları olmak üzere üç bölüm ve bir adet çok amaçlı salonda faaliyetler yapılabilecek.

HERKESE SUNDUĞU İMKÂNLARLA, ÖRNEK BİR KURUM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kılavuz Gençlik bünyesinde gençlerin teknolojiyle uyumlu olma, kitaplarla tanışma ve onlardan yararlanma ihtiyacını karşılayacak nitelikte çağın gereksinimlerine uygun, güvenli ve samimi bir ortam sunacaklarını belirtti. Rehber öğretmenleriyle herkesin erişebileceği imkanlarla örnek bir kurum olacaklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız için eğitime desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Bülten