Büyükakın: "Bu Nevruz, mazlum coğrafyaların da baharı olsun"

Kadim coğrafyamızda binlerce yıldır büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz'un, bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sözlerine şöyle devam etti” Nevruz; bu köklü geleneğiyle kültürler arasında bir köprü görevi de görür. Aynı zamanda toplumları bir araya getirerek dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendirir. Bu ruh ile insan olduğumuzu unutmadan birlik olalım.

Bir olmamızı engelleyenlere fırsat vermeyelim. Kardeş olup mazlum coğrafyalardaki gözyaşlarını dindirelim. Kenetlenip dostluk ve sevgi dolu bir dünya için çaba sarf edelim. Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakalım. Nevruz’umuz rahmete, birliğe, berekete, kardeşliğe ve nice hayırlara vesile olsun inşallah.”

Kaynak: Bülten