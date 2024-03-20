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Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları

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Hurma çekirdeği, hurma meyvesinin içinde faydaları genellikle bilinmeden çöpe atılan bir vitamin deposudur. Cilt sağlığından kalp sağlığına pek çok faydası bulunan hurma çekirdeği smoothie ve tatlıların içinde de sıklıkla tercih ediliyor. İşte, kendisi küçük faydası büyük hurma çekirdeğine dair merak edilenler...

Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları mask
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Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın çekirdeğini çöpe atmayın! Çünkü hurma çekirdeği bilmediğiniz bir çok fayda içeriyor. Ramazanda tükettiğiniz hurmaların çekirdeklerini biriktirerek sağlık için fayda sağlayacaklar tariflerde değerlendirebilirsiniz! İşte, hurma çekirdeğinin faydalarına dair detaylar...

ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLER

Hurma çekirdeğinde bulunan antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Bu, kanser, yaşlanma belirtileri ve çeşitli hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda hurma çekirdeğindeki lifler, kolesterol seviyelerini dengeler ve kalp-damar hastalıklarının riskini azaltabilir.

Çekirdekteki lifler, sindirim sistemini temizler ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde de, hurma çekirdekleri yara iyileşmesini hızlandırabilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir.

KALP VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE FAYDALARI

Hurma çekirdeğinde bulunan potasyum, kolesterol seviyelerini dengelemeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Bu da kalp sağlığını korumak için önemli bir faktördür. Ayrıca hurma çekirdeğinde bulunan vitaminler ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.

CİLT, SAÇ VE TIRNAK SAĞLIĞI

Hurma çekirdeğinin içerdiği antioksidanlar, cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, içerdikleri yağlar cildi nemlendirir ve kuruluğu önler. Çekirdekteki vitamin ve minareller saçın ve tırnakların sağlıklı büyümesini de destekler.

HURMA ÇEKİRDEĞİ NERELERDE KULLANILIR?

Hurma çekirdekleri genellikle yenilmese de, ezilip toz haline getirilerek smoothie'lere, tatlılara veya yulaf ezmesine karıştırılarak tüketilebilir. İşte, hurma çekirdekli smoothie yapmak isteyenler için tarif önerisi!

HURMA ÇEKİRDEKLİ SMOOTHIE

Malzemeler:

1 adet olgun muz

Yarım su bardağı dondurulmuş çilek (veya isteğe bağlı başka bir meyve)

1 yemek kaşığı hurma çekirdeği (öğütülmüş)

Yarım su bardağı yoğurt veya badem sütü (isteğe bağlı olarak sade süt tercih edilebilir)

1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı olarak tatlandırıcı)

Yapılışı:

Muzu soyun ve dilimleyin. Dondurulmuş çilekleri veya tercih ettiğiniz başka bir meyveyi ekleyin. Hurma çekirdeğini smoothienizi hazırlamadan önce öğütün ve hazır hale getirin.

Blendera muzu, dondurulmuş meyveyi, hurma çekirdeğini ve yoğurdu veya sütü ekleyin. İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı olarak bal veya akçaağaç şurubu ekleyin. Tüm malzemeler pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderlayın.

Smoothie'nizi bardaklara dökün ve isteğe bağlı olarak üzerine taze meyve dilimleri veya hurma çekirdeği serpiştirerek servis yapın, afiyet olsun!

Kaynak: Habertürk

# Ramazan, iftar

20 Mar 2024 - 10:15 - Sağlık --- Okunma

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