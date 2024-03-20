Özlü: Başiskele’de dik duruş ortaya koyduk

HİZMET VE ESERLERİ ANLATIYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, seçime sayılı günler kala Başiskeleli hemşehrileriyle bir araya gelerek destek toplamaya devam ediyor. M. Yasin Özlü, son olarak Atakent Mahallesi, Vezirçiftliği Mahallesi ve Serdar Mahallesi’nde komşularıyla buluştu. Gittiği yerlerde yoğun ilgi ile karşılanan Özlü, son 5 yılda yapılan ve gelecek dönem yapılacak hizmet ve eserleri anlattı.

TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLİYOR

Hoş sohbetleri, misafirperverlikleri için Başiskeleli hemşehrilerine teşekkür eden Özlü, her seçmeninin istek, talep ve önerilerini birinci ağızdan dinledi. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Atakent Mahallesi’nde Cumhur İttifakı üyeleri ile yaptığı görüşmede önemli açıklamalarda bulundu. Yasin Özlü burada yaptığı konuşmada belediyecilikte şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve uyuma büyük önem verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“BİR KURUŞU DAHİ İSRAF ETMEDİK”

“Allah'a şükür ortaya bir duruş koyduk. Bu görevler gelip geçici. Bu makamlar bir görev. Önce biz istedik, sonra Allah bize nasip etti. Görevimizi yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Başiskele halkının bir kuruşunu dahi israf etmeden nasıl hizmete dönüştüreceğimizi düşünerek 5 yılda halkımıza en güzel hizmetleri yapmaya gayret ettik ve kentimize birçok eserler kazandırdık.

“ESER VE HİZMET ÜRETTİK”

Ben hep kulağımı sesi çok çıkanlara değil, siyasetçilerin etrafında oluşan çıkar gruplarına değil, halkın büyük kitlesine vermeye çalıştım. Hizmet ve eserlerimizi yaparken sürdürülebilirliğe, şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve uyuma çok değer verdik. Başiskele’nin düzeniyle, kalitesiyle böyle anılması için gayret ettik ve elhamdülillah eser üstüne eser, hizmet üstüne hizmet yaparken de yine Başiskele’nin dik duruşunu tüm şehirde kabul ettirdik.”

Kaynak: BÜLTEN