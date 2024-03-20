Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisinde İ.Y. idaresindeki plakalı öğrenci servisi ile Mahmut Y'nin kullandığı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, öğrenci servisindeki 12 çocuktan Ramazan K, Nihal Nur Ü, Ümmü B, Alperen K, Fatma A, Bahriye T, Fatmanur G, Zeynep G. ile minibüs sürücüsü Mahmut Y. yaralandı.
Ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.