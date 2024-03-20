Âlâ Mekân izcilerinden "Çanakkale Zaferi" konulu kamp

Kağıtspor Kulübü bünyesinde eğitim alan Âlâ Mekan izcileri, 15-17 Mart tarihleri arasında Aytepe Diriliş Kamp Merkezi’nde düzenlenen ve Kağıtspor Kulübü bünyesindeki tüm izcilerin katıldığı Çanakkale Deniz Zaferi Kulüp Kampı’na katıldılar. Âlâ Mekan izcilerinden 24 izci kampa katılım sağlayarak güzel bir deneyim yaşadılar.

HAMUR KIZARTMASI VE HOŞAF İKRAMI

Çanakkale Deniz Zaferi Kampı kapsamında Çanakkale kahramanlarını canlandıran izciler gösterilerin ardından, marşlar ve türkülerle anma töreni gerçekleştirdiler. Daha sonra 109 yıl önce bir parça ekmek, bir kap hoşaf ve kına yakılarak cepheye yollanan 57. Alay Şehitlerini anmak ve anlamak için izciler, ilk gece sahurdan önce kısa bir yürüyüş ve tefekkür çalışması gerçekleştirdiler. İzcilere konunun maneviyatını hissettirebilmek için hamur kızartması ve hoşaf ikram edildi. Saçlarına veya ellerine kına yakıldı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ’Nİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ

İkinci gün teftiş ile güne başlayan izciler, bayrak törenine katıldı. İzciler boncuk ve çengelli iğne ile Türk Bayrağı yapımı, maket kamp yapımı, Şehit Dedeme Mektup, Ahşap Yakma, Beceri ve Dikkat Oyunları istasyonlarında eğitim aldılar. Daha sonra Çanakkale Şehitleri’ni Anma Yürüyüşü gerçekleştirildi. İzciler akşam yakılan kamp ateşinin başında toplandılar ve kamp ateşi programında kamp temasına uygun hazırladıkları gösterileri sundular. Pazar günü teftiş ile güne başlayan izciler Bayrak Töreninin ardından evlerine dönerek kampı tamamladılar.

İZCİLERDEN BAŞKAN ÖZLÜ’YE TEŞEKKÜR

18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında böyle anlamlı ve güzel bir program ile duygu dolu anlar geçirerek izcilik deneyimini yaşayan gençler, Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü’ye ve ekibine çok teşekkür ettiler.

Kaynak: BÜLTEN