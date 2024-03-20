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20 Mar 2024 - 10:30- Siyaset G:

İlk ve ortaöğretim öğrencilerine Büyükşehir’den 1000 TL destek

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 10 bin ilk ve ortaöğretim öğrencisine her ay 1000 TL maddi desteğin bu dönem de devam edeceğini açıkladı.

İlk ve ortaöğretim öğrencilerine Büyükşehir’den 1000 TL destek mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın seçim beyannamesinde eğitim gören gençleri de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere maddi destek projesi, bu dönem de devam edecek. Doç.Dr.Büyükakın’ın beyannamesinde yer verdiği “İlk ve Ortaöğretim Eğitim Desteği” projesi ile ilk ve ortaöğretim çağında, desteğe ihtiyacı olan toplam 10 bin öğrenciye her ay 1000 TL maddi destekte bulunulacak. İlk ve ortaöğretim çağındaki gençler için hazırlanan proje bütçelendirildi. Projeden yararlanmak isteyen gençlerin Büyükşehir Belediyesi’ne başvurması yeterli.

Kaynak: Bülten

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20 Mar 2024 - 10:30 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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