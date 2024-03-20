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20 Mar 2024 - 10:42- Asayiş G:

Milletvekilinin kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkardı

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Kocaeli’de aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek kredi kartı çıkarıp, akaryakıt istasyonu, kuyumcu ve marketlerden alışveriş yapan F.A. yakalandı.

Milletvekilinin kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkardı mask
Milletvekilinin kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkardı
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Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında milletvekilinin de bulunduğu çok sayıda kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek kredi kartı çıkaran kişiyi takibe aldı. Kredi kartları ile akaryakıt istasyonu, market ve kuyumculardan alışveriş yaptığı belirlenen F.A. polisin operasyonu ile Dilovası’nda yakalandı. F.A. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Milletvekilinin kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkardı

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Kocaeli

20 Mar 2024 - 10:42 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İZMİT'Lİ - BU GÜZEL ÜLKEMİZ,BÖYLE PİSLİKLERİ BÖYLE HARAMZADELERİ NASIL ÜRETİYOR HAYRET ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİL.ÇALIŞMDAN EMEK VERMEDEN TER AKITMADAN KISA YOLLARDAN VERGUN YAPAN BU ALLAHSIZLARA CİDDİ CEZALAR VERİLMEDİKÇE BU İŞLERİN ÖNÜ ALINMAYACAK GİBİ.NEYSE Kİ YAKALANIYORLAR DA BİRAZ OLSUN İÇİMİZ SOĞUYOR.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 20 Mart 11:20

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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