Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli’de dün 18 derece olan sıcaklık bugün 8 dereceye kadar gerilerken, kent genelinde sağanak yağmur etkili oldu. Kocaeli düşen sıcaklık sornası ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, o görüntüleri Kuzuyayla’dan “İkbahar mevsiminin ilk ayı olan mart ayında bembeyaz bir görüntü!” paylaşımı ile duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi