Büyükakın ile Tutuş’a Bayraktar ve Balören’de yoğun ilgi

Yoğun saha programlarına devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Başkan Adayı Tahir Büyükakın ile İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İzmit'in her Mahallesi'nde büyük ilgi ve destek görüyor. Geçtiğimiz akşam saha programları kapsamında; Balören ve Bayraktar köylerinde, yoğun katılım ve coşkuyla karşılanan Başkan Büyükakın ve Tutuş, köylülerle samimi sohbet gerçekleştirdi.

HİZMET DOLU GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ

Gerçekleşen programda konuşan Cumhur ittifakı Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “Günden güne sevgimiz, kardeşliğimiz büyüyor. İzmit'imizi birlikte yönetmeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte, İzmit'te uyum içinde çalışacak ve yeniden hizmet dolu günlere kavuşacağız.

VEFA BORCUMU ÖDEYECEĞİM

Bu akşam bizlere gösterdiğiniz bu yoğun ilgi ve destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sevgiye ve desteğe karşılık bizler de halkımız için çalışmaktan geri durmayacağız. Bize olan güveninizi boşa çıkartmayacağız, buna emin olabilirsiniz. Tek gayem var. Doğup büyüdüğüm İzmit'imize vefa borcumu ödemek istiyorum. Bu anlamda tüm samimiyetimiz ile sizlerin huzurundayız. "dedi.

SEVGİYLE KARŞILANIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yaptığı konuşmasında, “Bizleri sıcacık yürekleri ile sevgi solu karşılayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Nereye gitsek, aynı sevgi ve muhabbetle karşılanıyoruz. Bu kendiliğinden oluşan bir durum değil. Biz, sevgimizi hizmetlerimiz ile gösteriyor, sizlerde aldığınız hizmetlerin memnuniyeti ile bizlere yüreğinizi açıyorsunuz.

TAŞIDIĞIMIZ VEBALİN FARKINDAYIZ

Bizim siyasi anlayışımızda; insanları kandırmak, oyalamak, bahaneler uydurmak, yapamadığımız bir işi onun bunun üzerine suç atarak, kapatmaya çalışmak gibi bir huyumuz yok. Biz neysek oyuz. Tek gayemiz sizlere hizmet etmek. Oturduğumuz makamların hakkını vermek. Biz taşıdığımız vebalin farkındayız. “dedi

Kaynak: Haber Merkezi