Yenidoğan Muhtarı Mencik, yeniden aday

YENİDEN ADAY OLDU

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İzmit Yenidoğan Mahalle Muhtarlığına seçilen Ergün Mencik, yeniden aday olduğunu açıkladı. Evli iki çocuk babası ve mahallede esnaflık yapan Mencik, “Yenidoğan Bizim Evimiz” sloganıyla yola çıkan Mencik, ekibiyle birlikte 5 yılda mahalleye kazandırılan hizmetleri paylaşarak, “Pandemi, deprem, mali krizler nedeniyle zorlu geçen bu 5 yılda zamanın ötesinde işler yapmak için gayret gösterdik.

ÖNEMLİ HİZMETLER YAPTIK

İlk iş olarak, mahallemizde bulunan üst geçidimize Yenidoğan adını kazandırdık. Kırsalda yollar, sokaklarımızda asfaltlar, mahalle aralarında merdivenler, yeni duraklar ve yeni hatlarla ulaşımı hızlandırdık. Yangında hasar alan Merkez Camiimizi ivedilikle hizmete açtık. Milletimizle birlikte, yüzyılın deprem felaketini göğüsleyerek, mahallemizde 15 aileyi misafir ettik.

SAHADAYDIK-SOKAKTAYDIK

El birliğiyle İzmit SEKA Devlet Hastanesi yanındaki Ümmet Camii’mizi hizmete açtık. Ramazan sofralarında garson, camilerimizde yavrularımızın abisi, kurslarımızda yönlendiren ve teşvik eden, kültür gezilerimizde rehber olmaya çalıştık. Zaman mefhumu gözetmeksizin, sahadaydık- sokaktaydık. Gönülden yapılan bu mücadelede ben bir nefer ekibim ile bir orduyuz. Yeniden göreve talibiz. Yenidoğan bizim evimiz, mahalle sakinlerimize güveniyor, destekleri dolayısıyla şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.

MENCİK’İN AZA LİSTESİ

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde ikinci dönem için yeniden Yenidoğan Mahallesi Muhtar adayı olan Ergün Mencik, aza listesinde kentin ve mahallenin tanınmış isimlerine yer verdi; Gültekin Özışık, Fatma İbek, Mustafa Gönenç, Gürsel Göksoy, M. Necati Konakcı, Süheyla Ekinci, M. Naci Gögerçin, Soner Yeşilbostan, Murat Tomak, Faruk Kartal.

Kaynak: Haber Merkezi