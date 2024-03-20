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Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

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Kentimizin tanınmış spor insanlarından olan Metin Özkan tarafından düzenlenen ve Mitat Atalay’ın koordinatörlüğünü üstlendiği, bu sene 12’nci kez gerçekleşen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda çeyrek final heyecanı önceki gün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Türkiye’nin en prestijli futbol turnuvalarında en üst sıralarda yer alan organizasyondu çeyrek finalde ilk karşılaşma Dergah Ocakbaşı ile ERS İnşaat Otomotiv takımları arasında oynandı.

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı mask
Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı
Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı
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ERS OTOMOTİV İNŞAAT ZORLANMADAN KAZANDI

Her ne kadar iki takım da karşılaşmaya dengeli ve gollerle başlasa da mücadelenin ilerleyen bölümlerinde daha genç bir takım olma avantajını iyi kullanan ERS İnşaat Otomotiv takımı, oyunda sazı eline aldı ve art arda bulduğu gollerle farkı atmaya başladı. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren galip takım, sahadan da 7-3’lük skorla kazanarak ayrıldı ve yarı finale yükselen ilk takım oldu.

FURKAN 5 GOLLE ŞOV YAPTI


Günün ikinci karşılaşması da tıpkı ilk maç gibi farklı bir netice ile tamamlandı. Turnuvanın iddialı ekiplerinden olan İSG Plus OSGB ile Mehmet Ak Auto takımlarının mücadelesinde rakibine 10-4’lük bir sonuçla üstünlük sağlayan İSG Plus, son dört takım arasına kalma başarısı gösterdi. Bu önemli maçta 5 gol atan Furkan Uzun ise 3 kez rakip fileleri havalandıran Ümit Kahya takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

DERGAH OCAKBAŞI: 3

ERS İNŞAAT OTOMOTİV: 7

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Gökmen Ortak

DERGAH OCAKBAŞI: Ramazan Özdamar *, Oğuzhan Türkmen *, Burak Arslan * (Hasan Furuncu *), Turgay Çoban *, Serter Keskin *, Emrah Savgu *, Fuat Karaaslan * (Mert Alkan *)

ERS İNŞAAT OTOMOTİV: E. Tolga Mercan *, Ertuğrul Şamlı *, Erdem Gürcan ** (Fatih İlter *), Erdi Söğüt *, Doğan Şirin *, Alperen Aşkın ** (Sinan Çalık *), Ömer Gören ** (Ferdi Gülaslan **)

GOLLER: Oğuzhan Türkmen, Burak Arslan, Serter Keskin (Dergah Ocakbaşı), Ertuğrul Şamlı, Erdem Gürcan, Erdi Söğüt, Alperen Aşkın (3), Fatih İlter (ERS İnşaat Otomotiv)

SARI KART: Ömer Gören (ERS İnşaat Otomotiv)

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

İSG PLUS OSGB: 10

MEHMET AK AUTO: 4

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Gökmen Ortak

İSG PLUS OSGB: Metin Akdoğan *, Osman Gencer *, Coşkun Gökdemir * (Emre Ayhan *), Aytekin Ekin ** (Hakkı Şensoy *), Furkan Uzun *, Tümay Dizman ** (Teyfik Işık *), Ümit Kahya **

MEHMET AK AUTO: Halil Efe Üçüncü *, Sefa Örgüç *, Erdi Dal *, Eren Dal *, Ercan Altuntaş * (Uğur Güneysu *), Enes Çengelcik *, Tolgahan Salihoğlu *

GOLLER: Osman Gencer, Furkan Uzun (5), Tümay Dizman, Ümit Kahya (3) (İSG Plus OSGB),

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Altın Kiraz’da çeyrek final heyecanı

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Ramazan, HER, Körfez

20 Mar 2024 - 11:26 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Spor --- Okunma

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