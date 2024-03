Yalova'daki deprem sonrası Övgün Ahmet Ercan uyardı: "6 büyüklüğünde depremlere hazır olun"

Mynet'ten Devrim Karadağ'ın haberine göre, İstanbul depremine her geçen gün daha da yaklaşıldığı uyarıları sürerken Marmara, bu sabah meydana gelen depremle panikledi. İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Yalova açıkları olarak açıklanırken, depremin büyüklüğünü ise AFAD 3.5 olarak duyurdu. Saat 09.21'de Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından akıllara "İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul depremine etkisi ne olur? Büyük deprem yaklaşıyor mu?" soruları geldi.

Konuyla ilgili Mynet'e özel açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, hem rahatlattı hem de uyardı.

Mynet'e konuşan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"BUNLAR DEPREM DEĞİL DEPREMCİK"

"Bizler 4'ten daha küçük olan sarsıntılara deprem değil, depremcik diyoruz. Bu depremciklerin bilimsel veri dışında herhangi bir tehlikesi söz konusu değil.

"BÖLGEDE ÇOK DAHA BÜYÜK DEPREMLERİ GÖRECEĞİZ"

Beklenen büyük İstanbul depreminin ayak sesleri de değil. Dolayısıyla Kuzey Marmara'da deprem olmadan önce bunun gibi hatta bundan çok daha büyük 5, 5.5 ve 6 büyüklüğündeki depremleri bizler göreceğiz.

"İSTANBUL DEPREMİYLE DOĞRUDAN İLGİSİ YOK"

3,5 büyüklüğündeki depremler, dolayısıyla yüzlerce oluyor. Bunların İstanbul depremiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Bu İstanbul depreminin yakınlaştığına dair bir işaret de değildir. Yani panik yapılacak bir neden yok.

"İSTANBUL DEPREMİ YAKLAŞIYOR AMA..."

Bu depremden bağımsız olarak ise İstanbul depremi her geçen gün yaklaşıyor. Ancak denildiği gibi 'kapının ağzında' gibi bir durum söz konusu değil. 24 yıldır her an deprem olacakmış gibi açıklamalar yapılıyor ama işte bugünlere kadar geldik. Bu tezlerin doğru olmadığı zaman içerisinde anlaşıldı.

"2045'TEN ÖNCE BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ BEKLEMİYORUM"

Ben 1999 yılından bu yana söylediğim gibi İstanbul'da 2045'ten önce büyük bir deprem beklemiyorum.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bana göre İstanbul'da bir kentsel dönüşüm yapılmalı mı peki? Tabiki yapılmalı. Bundan kaçamazsınız. Kötü yapıların hepsinin sağlamlaştırılması gerekiyor. Bu çalışmalar da sanki yarın deprem olacakmış gibi yapılmalı."

