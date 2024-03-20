Hülagü ve Şirin’den esnaf ziyaretleri

İlçe halkı ile gönül köprüleri kurarak çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, esnaf buluşmalarına önem veriyor. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin planlaması doğrultusunda sahada çalışmalarını sürdüren Şirin, bu kez AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile birlikte Çenedağ Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
ÇENEDAĞ MAHALLESİ
Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensuplarının da katılımıyla gerçekleşen ziyaretler esnasında Hülagü ve Şirin, esnafların Ramazan ayını tebrik ederken bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunmayı ihmal etmedi. Kendilerine gösterilen yoğun ilgiden olayı teşekkür eden Şirin “Bizlere gösterilen teveccühe karşılık gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.