Hülagü ve Şirin’den esnaf ziyaretleri

İlçe halkı ile gönül köprüleri kurarak çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, esnaf buluşmalarına önem veriyor. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin planlaması doğrultusunda sahada çalışmalarını sürdüren Şirin, bu kez AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile birlikte Çenedağ Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

ÇENEDAĞ MAHALLESİ

Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensuplarının da katılımıyla gerçekleşen ziyaretler esnasında Hülagü ve Şirin, esnafların Ramazan ayını tebrik ederken bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunmayı ihmal etmedi. Kendilerine gösterilen yoğun ilgiden olayı teşekkür eden Şirin “Bizlere gösterilen teveccühe karşılık gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN