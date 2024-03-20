Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Teknoloji Bilim

Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisince düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı.

Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, mobilite ve girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılarla sektöre yön veren Bilişim Vadisi, bu yıl Mobilite Hızlandırma Programı'nın dördüncüsünü Türkiye Mobilite Kümelenmesi çatısı altında gerçekleştirecek.

Son başvuru tarihi 12 Nisan olarak belirlenen programa kayıt yapacak girişimcilere, Türkiye Mobilite Kümelenmesi'ne dahil olan OEM'ler (orjinal ürün üreticisi), tedarikçiler ve diğer üye firmalarla işbirliği gerçekleştirme fırsatı bulacak.

Ayrıca katılımcılara, Bilişim Vadisinin Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli olarak yararlanma, ulusal ve uluslararası yatırım fonlarıyla görüşmeler, Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofis desteği, mobilite alanında uzman ulusal ve uluslararası mentörlerden birebir mentörlük ve danışmanlık desteği, sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler, program kapsamında tecrübe paylaşımı, ülkedeki başarılı girişim örnekleriyle bir araya gelme, program sonunda gerçekleşecek "Demoday" ile yatırımcılarla buluşma gibi imkanlar sunulacak.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye, "bilisimvadisi.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

# Türkiye

20 Mar 2024 - 11:57 Kocaeli/ Gebze- Teknoloji Bilim --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.138.306 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı mask
Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı
PlayStation 5 Pro sızdırıldı mask
PlayStation 5 Pro sızdırıldı
iPhone 17'nin ekranı sızdırıldı mask
iPhone 17'nin ekranı sızdırıldı
Bakan Kacır, Bilişim Vadisi'nde konuştu: "Yeşil ekonomiye geçişimizi hızlandırmayı amaçlıyoruz" mask
Bakan Kacır, Bilişim Vadisi'nde konuştu: "Yeşil ekonomiye geçişimizi hızlandırmayı amaçlıyoruz"
Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya günlük 4,7 milyon TL ceza mask
Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya günlük 4,7 milyon TL ceza
Elektrikli araçlarda satış azaldı mask
Elektrikli araçlarda satış azaldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL