Göztepe maçının indirimli biletleri satışa çıktı

50, 25, 20 ve 15 TL’LİK İNDİRİMLER YAPILDI
Kocaelispor’da Başkan Vekili Recep Durul ve yönetim, taraftardan gelen bilet fiyatlarında indirim talebini uygun buldu. Göztepe maçının biletleri indirimli tarifeden satışa sulundu. Daha önce 300 TL olan numara alt tribün bileti 250 TL’ye, daha önce 225 TL olan numaralı üst tribün bileti 200 TL’ye, daha önce 120 TL olan maraton alt tribün bileti 100 TL’ye, daha önce 100 TL olan maraton üst tribün biletleri 80 TL’ye ve daha önce 70 TL olan güney kale arkası tribün bileti de 55 TL’ye indirildi. Öğrenci taraftarların indirimli biletlerini KS Store’den alabilecek, ya da maç günü stadyum gişelerinden öğrenci kartlarını gişe görevlilerine göstererek yükletebilecekler.
ESKİ TARİFE
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Oğuz - Seyirci tahmini yapmicakmisiniz,yada kadro tahmini.belki ters orantılı olup stad full dolar.
Adam Gibi Adam - Recep Durul bizi bu bataktan çıkarır ona güveniyorum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.