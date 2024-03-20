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20 Mar 2024 - 12:21- Spor G:

Göztepe maçının indirimli biletleri satışa çıktı

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Geçiş döneminin başkan vekili Recep Durul’un ilk icraatı taraftardan gelen bilet fiyatlarında indirim çağrısına olumlu yanıt vermek oldu. Tüm tribünlerin bilet fiyatlarında küçük de olsa indirime gidildi.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Göztepe maçının indirimli biletleri satışa çıktı mask
Göztepe maçının indirimli biletleri satışa çıktı
Göztepe maçının indirimli biletleri satışa çıktı
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50, 25, 20 ve 15 TL’LİK İNDİRİMLER YAPILDI

Kocaelispor’da Başkan Vekili Recep Durul ve yönetim, taraftardan gelen bilet fiyatlarında indirim talebini uygun buldu. Göztepe maçının biletleri indirimli tarifeden satışa sulundu. Daha önce 300 TL olan numara alt tribün bileti 250 TL’ye, daha önce 225 TL olan numaralı üst tribün bileti 200 TL’ye, daha önce 120 TL olan maraton alt tribün bileti 100 TL’ye, daha önce 100 TL olan maraton üst tribün biletleri 80 TL’ye ve daha önce 70 TL olan güney kale arkası tribün bileti de 55 TL’ye indirildi. Öğrenci taraftarların indirimli biletlerini KS Store’den alabilecek, ya da maç günü stadyum gişelerinden öğrenci kartlarını gişe görevlilerine göstererek yükletebilecekler.

Göztepe maçının indirimli biletleri satışa çıktı YENİ TARİFE 
Göztepe maçının indirimli biletleri satışa çıktı

ESKİ TARİFE

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20 Mar 2024 - 12:21 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Oğuz - Seyirci tahmini yapmicakmisiniz,yada kadro tahmini.belki ters orantılı olup stad full dolar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 14:34
01

Adam Gibi Adam - Recep Durul bizi bu bataktan çıkarır ona güveniyorum

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 20 Mart 13:31

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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