Söğüt’e Fatih’te büyük destek

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt’ün Fatih Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosu açılışı adeta gövde gösterisine dönüştü. Açılış öncesinde gerçekleştirilen Türk bayraklı yürüyüş sırasında gençlerin yaktıkları meşaleler adeta geceyi aydınlattı Açılışa; AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, MHP ilçe yöneticileri ve teşkilat üyeleri katıldı.

İYİ PARTİLİ SÜRÜM VE ŞİRİN’DEN DESTEK

Yürüyüşe ayrıca İYİ Parti’den istifa eden eski ilçe başkanı Cahit Sürüm ve İYİ Parti’den önceki dönem belediye başkan adayı olan Salih Şirin de katıldı. Başkan Söğüt ile kol kola giren Sürüm ve Şirin, açılış alanına kadar yürüyüşe devam etti. Açılışta ilk olarak konuşan BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, “ Cumhur İttifakı olarak tabela belediyeciliği yapmayız. Biz her zaman hizmetten yanayız. Her zaman doğrunun yanında Elif gibi dim dik dururuz” dedi.

MUHTŞEMSİN KÖRFEZ

AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan da konuşmasında, “Körfez Belediye Başkanımıza bu güne kadar gerçekleştirdiği her şey için teşekkür ediyorum ve yeni dönemde de bu projelerin devam edeceğini biliyorum. Tevazu samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Gençlerin sloganları ve alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Başkan Şener Söğüt, alandaki coşku ve heyecan vurgu yaptı, “Muhteşemsin Körfez” dedi.

GENÇLERDEN DUYGULANDIRAN PANKART

Gençler tarafından hazırlanan , “Oğlun gençlere emanet Metin Baba” pankartı ile duygulanan Başkan Söğüt, “Babamın ellerinden öpüyorum dedi. Başkan Söğüt, “Gençlerimiz pankart açmış birtane daha. Hedefe kitlenmiş SİHA gibi sandıkları patlatacağız yazıyor. Allah razı olsun sizlere güveniyoruz gençler. Biz Körfez’e güveniyoruz. Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda birlik ve beraberlik içerisinde Körfez’e sayısız hizmet kazandırdık.

COŞKUNUZ HEP AYNI

Bugüne kadar Fatih Mahallesinde ne kadar seçim irtibat bürosu açtıysak hep aynı coşkuyu, aynı dinamizmi, aynı heyecanı gördük. Bugünde yine bu alanı hınca hınç doldurup bu alana sığmayan adeta taşan Fatih Mahallemize, Fatih Mahallesi sakinlerine ve Körfezlilere teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlere 12 gün kadar kısa bir zaman kaldı. Sefere çıkmak bizden, zafer Allah’ tandır.

ESER VE HİZMETLER KAZANDIRDIK

‘Memleket işi gönül işidir’ dedik. Eserlerimizin yanında gönülleri de kazanmaya başladık. Sandıklar Cumhur İttifakı diyecek. İnşallah 31 Mart’ ta sandıklar eser ve hizmet siyasetine devam diyecek. Zaferimiz mübarek olsun. Körfez de hem gerçek belediyecilik hem de eser ve hizmet siyaseti inşallah 31 Mart’tan sonra da devam edecek” dedi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: Bülten