PKK'lı terörist Mehmet Kılıç, Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışırken yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in teknik desteği ile terörist Kılıç'ın Zeytin Dalı Harekatı alanında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi.
Suriye Milli Ordusu, terörist Kılıç'ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Kılıç'ı sızma girişimi sırasında canlı olarak yakaladı.
Terörist Kılıç, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı ve Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.