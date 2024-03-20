Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Darıca yeni yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, yeni dönemde hayata geçirecekleri yeni yaşam alanlarıyla Darıca’nın marka değerinin artacağını ve cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Darıca yeni yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak mask
Darıca yeni yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak
Darıca yeni yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor. İlçenin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıların sorularını yanıtlarken taleplerini de dinliyor. 5 yılda Darıca’ya çok sayıda eser ve hizmet kazandırdıklarını belirten ve Darıca’nın marka değerini arttırdıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, yeni dönemde de  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Darıca’nın cazibesini arttıracak önemli projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

Darıca yeni yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak

SANCAKTEPE YAŞAM MERKEZİ

Kentsel Cazibe Merkezleri ve Yeni Yaşam Alanları başlığı altında Darıca’ya değer katacak projeler hazırladıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “5 yıl boyunca ilçemize birçok eser ve hizmet kazandırdık. Aynı kararlılıkla canla başla çalışarak Darıca’mızın cazibesine değer katacak marka değerini arttıracak yeni projeleri yeni dönemde hayata geçireceğiz. Millet Bahçesi ve Balyanoz Koyu’ndaki çalışmalarımızın yanı sıra Sancaktepe Yaşam Alanı Projesi ile Darıca’mızın nefes aşacağı bir merkezi daha hayata geçireceğiz. Tenis sahaları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, piknik alanları, dinlenme alanları ve yeni nesil oyun alanları ile Sancaktepe’yi gerçek anlamda bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Sancaktepe’ye yeni bir ulaşım aksı da açarak ulaşımı daha kolay hale getireceğiz” dedi.

Darıca yeni yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak

NENEHATUN KENT PARK PROJESİ

Nenehatun Mahallesi’nde hayata geçirecekleri Kent Park projesi ile bölgenin değerine katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “İlçemize yeni yaşam alanları kazandırmak için Nehehatun Kent Park projesini hayata geçireceğiz. Tema Park olarak hizmet verecek Kent Park, oyun alanları, skate park, sosyal tesis, cami, meydan ve otopark alanları ile birlikte geçmişten günümüze Cumhuriyetimizin 100 yılını anlatan temalar ve müze ile yeni bir cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

DARICA, KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ OLACAK

Darıca’nın coğrafi konum olarak stratejik bir noktada olduğunu konumu ve doğal güzellikleriyle kongre turizminin merkezi olmasını istediklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “İlçemizin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacak olan kültür ve kongre merkezimiz Darıca’nın aynı zamanda kongre turizmine de canlılık getirecek ve kültür sanat etkinliklerinin yeni adresi olacak. 1000 kişilik kapasitesiyle bölgenin en büyük kongre merkezlerinden biri olacak projede toplantı ve konferans salonları, nikah salonları, kişisel gelişim ve çocuk merkezi ile kütüphane ve etüt odaları da olacak ve çok amaçlı olarak hizmet verecek” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

# yeni, Büyükşehir, hizmet, başkan, ifade, Kocaeli, sosyal, seçim

20 Mar 2024 - 13:07 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.138.306 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Karaköprü’de Başkan Sezer coşkusu mask
Karaköprü’de Başkan Sezer coşkusu
Çakır ve Ömeroğlu’dan kamu kurumlarına ziyaret mask
Çakır ve Ömeroğlu’dan kamu kurumlarına ziyaret
Büyükşehir Adayı Erkan: Kenti birlikte yönetelim mask
Büyükşehir Adayı Erkan: Kenti birlikte yönetelim
Darıca yeni yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak mask
Darıca yeni yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak
Söğüt’e Fatih’te büyük destek mask
Söğüt’e Fatih’te büyük destek
İlk ve ortaöğretim öğrencilerine Büyükşehir’den 1000 TL destek mask
İlk ve ortaöğretim öğrencilerine Büyükşehir’den 1000 TL destek

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL