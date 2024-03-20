Darıca yeni yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor. İlçenin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıların sorularını yanıtlarken taleplerini de dinliyor. 5 yılda Darıca’ya çok sayıda eser ve hizmet kazandırdıklarını belirten ve Darıca’nın marka değerini arttırdıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, yeni dönemde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Darıca’nın cazibesini arttıracak önemli projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

SANCAKTEPE YAŞAM MERKEZİ

Kentsel Cazibe Merkezleri ve Yeni Yaşam Alanları başlığı altında Darıca’ya değer katacak projeler hazırladıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “5 yıl boyunca ilçemize birçok eser ve hizmet kazandırdık. Aynı kararlılıkla canla başla çalışarak Darıca’mızın cazibesine değer katacak marka değerini arttıracak yeni projeleri yeni dönemde hayata geçireceğiz. Millet Bahçesi ve Balyanoz Koyu’ndaki çalışmalarımızın yanı sıra Sancaktepe Yaşam Alanı Projesi ile Darıca’mızın nefes aşacağı bir merkezi daha hayata geçireceğiz. Tenis sahaları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, piknik alanları, dinlenme alanları ve yeni nesil oyun alanları ile Sancaktepe’yi gerçek anlamda bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Sancaktepe’ye yeni bir ulaşım aksı da açarak ulaşımı daha kolay hale getireceğiz” dedi.

NENEHATUN KENT PARK PROJESİ

Nenehatun Mahallesi’nde hayata geçirecekleri Kent Park projesi ile bölgenin değerine katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “İlçemize yeni yaşam alanları kazandırmak için Nehehatun Kent Park projesini hayata geçireceğiz. Tema Park olarak hizmet verecek Kent Park, oyun alanları, skate park, sosyal tesis, cami, meydan ve otopark alanları ile birlikte geçmişten günümüze Cumhuriyetimizin 100 yılını anlatan temalar ve müze ile yeni bir cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

DARICA, KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ OLACAK

Darıca’nın coğrafi konum olarak stratejik bir noktada olduğunu konumu ve doğal güzellikleriyle kongre turizminin merkezi olmasını istediklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “İlçemizin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacak olan kültür ve kongre merkezimiz Darıca’nın aynı zamanda kongre turizmine de canlılık getirecek ve kültür sanat etkinliklerinin yeni adresi olacak. 1000 kişilik kapasitesiyle bölgenin en büyük kongre merkezlerinden biri olacak projede toplantı ve konferans salonları, nikah salonları, kişisel gelişim ve çocuk merkezi ile kütüphane ve etüt odaları da olacak ve çok amaçlı olarak hizmet verecek” dedi.

Kaynak: BÜLTEN